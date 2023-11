Un menù 4 mani speciale presentato martedì 21 novembre a Pienza (SI) presso il Ristorante Dal Falco che ha ospitato Ustaréia, noto ristorante di Savarna, nell’ambito di Girogustando.

La chef di casa Silvana Franci e il collega ospite Kevin Valentini hanno presentato un’inedita alternanza di pietanze, espressione delle rispettive specialità: è il copione di Girogustando, la rassegna di incontri tra cuochi firmata Confesercenti, già in scena con successo a Pienza nel passato.

Diversi per storia e per ambientazione, i due ristoranti coinvolti condividono la spiccata propensione per la convivialità e le buone tavolate ed è stata una serata di successo.

Il giorno dopo gli chef sono saliti in cattedra davanti alle classi quinte dell’Istituto Alberghiero Artusi di Chianciano Terme per una cooking class per gli studenti dell’indirizzo Enogastronomia: ciambella romagnola con spuma di zabaione e carré di porcellino secondo la ricetta del Platina, cuoco di Papa Pio II, due piatti proposti al pubblico di Girogustando la sera precedente. A fine cottura i piatti sono diventati occasione di esercitazione nel servizio in sala per gli allievi delle classi seconde

Girogustando è un’iniziativa promossa dalla Confesercenti di Siena a cui il sindacato ristoratori FIEPET-Confesercenti di Ravenna ha aderito tramite la partecipazione di Ustaréia.

Tutti i dettagli nelle pagine social di Girogustando e sul sito www.girogustando.tv