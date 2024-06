Tre occasioni per vivere un’esperienza multisensoriale all’aria aperta e immergersi in un mondo di colori e suoni. Nell’ambito del Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre, che in programma fino al 4 luglio, la scuola di Musica Giuseppe Sarti e la scuola d’arte Tommaso Minardi di Faenza dedicheranno ai più piccoli due attività all’insegna della natura, del ritmo e della musica.

Il primo appuntamento è in programma sabato 29 giugno, all’agriturismo Terra dei Calanchi (ex Oasi) in via Pideura 11 a Brisighella, alle ore 19 dove i piccoli allievi delle classi di Children’s Music Laboratory della Scuola di Musica Sarti e i loro genitori proporranno un momento musicale, dal titolo Con mamma e papà, canti, danze e ritmi che coinvolgeranno grandi e piccoli in un’allegra esperienza di condivisione. L’esibizione è curata dalle musiciste e docenti della scuola di musica Martina Drudi e Lorenza Garavini. L’evento è a ingresso libero e non è richiesta la prenotazione.

All’evento di sabato 29 sarà presente anche l’associazione Save The Children, che dalle ore 17, proporrà a bambine e bambini il laboratorio gratuito Ritmo e Radici – Dalla danza al Guerrilla Gardening. Guidati da esperti dell’associazione, i bimbi si muoveranno a ritmo di musica, creeranno “bombe di semi” e impareranno a prendersi cura del nostro pianeta. Per partecipare all’attività è gradita la prenotazione scrivendo a museocarlozauli@gmail.com.

Il secondo appuntamento si svolgerà mercoledì 3 luglio al Podere La Berta, in via Berta 13, alle ore 18, dove tornerà il Workshop di disegno all’aria aperta, per bambini e ragazzi accompagnati da un adulto, con l’artista e docente della scuola Minardi, Anna Lisa “Piki” Quarneti. La partecipazione al workshop ha un costo di dieci euro a persona ed è gradita la prenotazione, scrivendo a museocarlozauli@gmail.com. Al termine dell’attività, per chi lo desidera ci sarà la possibilità di fermarsi al podere e ammirare il tramonto, degustando un aperitivo o la cena.

Gli eventi sono svolti in collaborazione Parco Nazionale della Vena del Gesso Romagnola, l’Unione della Romagna Faentina, il Comune di Faenza, il Comune di Brisighella e il Museo Carlo Zauli.