L’Oriani si prepara al ritorno a scuola degli studenti: una settimana per testare le nuove disposizioni

Nuovi ingressi, dispositivi di sicurezza, banchi distanziati, gel per l’igienizzazione. L’istituto Oriani di Faenza è una delle tante scuole che in questi giorni ha riaperto le porte a studenti e personale scolastico per poter svolgere i corsi di recupero in vista dell’inizio del prossimo anno didattico e per pianificare le varie attività. Su un migliaio di studenti, più della metà sono stati invitati a partecipare ai percorsi, anche se non tutti probabilmente aderiranno all’iniziativa. Accanto a loro anche i ragazzi che dal 14 settembre inizieranno a frequentare la prima superiore, invitati a seguire corsi in preparazione alla frequentazione. Sono quindi questi giorni validi per mettere alla prova le nuove disposizioni in materia di sicurezza in attesa del ritorno a scuola di tutti gli studenti e di tutto il personale. L’obiettivo sarà poi quello di far vivere ai ragazzi la scuola in maniera serena nonostante l’introduzione delle nuove disposizioni