Comune e Provincia sollecitati a velocizzare l’aumento di tutele ambientali per Ortazzo-Ortazzino

Si attendono ancora gli aumenti delle tutele ambientali per l’Ortazzo-Ortazzino. Durante l’ultimo consiglio comunale, Lista per Ravenna è tornata ad esortare l’amministrazione bizantina a velocizzare i procedimenti burocratici che permetteranno un miglior equilibrio fra la salvaguardia dell’area naturale e la fruizione pubblica con finalità naturalistica. La sollecitazione arriva a quasi 7 mesi dal voto in consiglio comunale del 12 dicembre scorso, quando l’assemblea, all’unanimità, chiese alla giunta una miglior protezione per l’Ortazzo-Ortazzino contro le speculazioni immobiliari che a lungo tempo avevano tenuto banco sulle cronache locali.