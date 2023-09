Su InPA e sul sito di Amministrazione Trasparente dell’Unione della Romagna Faentina è pubblicato il bando di concorso per la ricerca di un Esperto o Esperta Economico-Finanziario (area Funzionari).

I requisiti specifici richiesti per questo profilo prevedono una laurea ad indirizzo economico-finanziario, in Scienze Politiche o in Scienze della Pubblica Amministrazione. Risponderebbe alle esigenze anche il candidato che, pur non avendo conseguito la laurea negli ambiti già citati, abbia maturato almeno dodici mesi di esperienza presso uffici di contabilità e bilancio di enti locali.

L’esperto/a è assunto a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Contabilità, con assegnazione a una o più sedi tra Castel Bolognese, Riolo Terme e Casola Valsenio. Le domande scadono il 3 ottobre alle 23:59 e possono essere inoltrate esclusivamente sul portale InPA.