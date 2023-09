Con il motto “back home”, a sancire il ritorno al Pala de Andrè per poter accogliere più tifosi e appassionati, prende il via lunedì 18 settembre la campagna abbonamenti della Consar Ravenna per la il campionato di serie A2 Credem Banca 2023/24.

Gli abbonamenti comprendono le 13 partite del campionato, una sola delle quali, quella della terza giornata, contro Cantù, anticipata a sabato 28 ottobre, sarà giocata al Pala Costa, causa indisponibilità del Pala de Andrè. Nel caso specifico del match del 28 ottobre, gli abbonati avranno una zona a loro riservata all’interno del palazzetto.

Gli abbonamenti saranno acquistabili con queste modalità: nella settimana dal 18 al 22 settembre, alla biglietteria del Pala Costa tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 è aperta la vendita libera delle tessere, e gli abbonati della stagione 21/22 del Pala de Andrè potranno far valere il diritto di prelazione. Da lunedì 25 settembre e fino a venerdì 6 ottobre, oltre che alla biglietteria del Pala Costa negli stessi giorni e orari, è possibile procedere all’acquisto online delle tessere sia direttamente dal sito del club ww.portoroburcosta2030.it, sia su vivaticket.

Questi i prezzi degli abbonamenti per gli adulti:

Vip: 250 euro, solo per la tribuna Est, comprensivo dell’hospitality e del parcheggio interno

Standard: 160 euro (abbonamento per gradinata, tribuna Est, lato mare, e tribuna Ovest, lato centro città)

Rvs e Carta bianca: 140 euro (posti in tribuna Ovest e gradinata e ingressi agevolati).

Questi, invece, i prezzi degli abbonamenti per i ragazzi

Under 18 (nati dal 2005 al 2012): 100 euro (posti in tribuna Ovest e gradinata)

Studenti universitari: 100 euro (posti in tribuna Ovest e gradinata, va esibito il badge universitario)

Under 12 (nati dal 2012 al 2017): 50 euro (posti in tribuna Est, tribuna Ovest e gradinata).

Chi acquista l’abbonamento online, dovrà, dietro presentazione di ricevuta dell’acquisto stampata dall’on line, ritirare la tessera allo sportello accrediti della biglietteria alla prima partita casalinga di campionato.

I prezzi dei singoli biglietti

Per questa stagione sportiva, la società ha fissato così i prezzi dei biglietti per le singole gare: Vip, 25 euro; Standard, 16 euro; Carta bianca e Rvs, 13 euro; Under 18 e studenti, 9 euro; Under 12, 5 euro.

I biglietti per le singole partite saranno sempre acquistabili online fino alle 12 del giorno del match. La prevendita al botteghino dell’impianto di gioco sarà attiva solo nel giorno della partita a partire da 2 ore prima dell’inizio dell’incontro.