Per la giornata di venerdì 25 agosto sono previste temperature massime superiori a 38 gradi nelle zone di pianura. Per questo motivo l’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno emanato una allerta arancione per temperature estreme.

L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it).

Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile.