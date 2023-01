Nei giorni scorsi una troupe della televisione del Giappone ha fatto tappa in città per ‘L’italiano che affascina’, serie dedicata alla lingua italiana una delle lingue insegnate nelle scuole del paese orientale.

Faenza è stata scelta tra le città nelle quali girare la puntata a seguito dei contatti tra la ceramista e scrittrice Miho Okai e l’assessora al Turismo Federica Rosetti, che si è attivata per organizzare le riprese in alcune location della città. Tra gli attori protagonisti delle scene faentine anche Cleo Ciammei e Matilde Visani, coinvolte dall’associazione culturale Fatti d’Arte e Lorenzo Santandrea, figlio di Miho Okai, non nuovo a piccole interpretazioni televisive.

‘L’italiano che affascina’ è una trasmissione dedicata all’utilizzo pratico della lingua italiana in alcune situazioni-tipo e la messa in onda dovrebbe avvenire nei canali nipponici nel mese di aprile.