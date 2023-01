Due auto fuori strada all’incrocio fra via Crispi e via Madonna di Genova, a Cotignola, già teatro di diversi incidenti stradali in passato. Le due auto sono entrate in collisione nella mattinata di sabato, intorno alle 11.30. A bordo di una Hyundai Tucson viaggiavano una donna, sulla cinquantina, e la figlia 25enne. Al volante di un Mercedes, sopraggiunto da via Crispi, un uomo sulla sessantina d’anni. All’incrocio l’impatto fra i due veicoli, poi finiti fuori strada dopo aver abbattuto un lampione.

Sul posto sono intervenute le squadre del 118, i Vigili del Fuoco di Lugo e la Polizia Locale della Bassa Romagna. Fortunatamente le conseguenze dell’incidente sono state contenute, ferite e traumi di media entità.

Sarà ora compito della Polizia Locale risalire alle responsabilità di quanto accaduto.