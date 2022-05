Si sono conclusi in questi giorni i progetti che FIAB Ravenna ha presentato nel Piano di Arricchimento Formativo per le Scuole presentato per l’a.s. 2021/2022. In particolare, sono stati protagonisti i ragazzi delle scuole Don Minzoni e Damiano, con modalità diverse, nel primo caso con un progetto più essenziale, nel secondo con un lavoro più articolato che si è concluso con un’escursione finale all’isola degli Spinaroni.

“Abbiamo riscontrato molto interesse e tanta partecipazione, sia nei ragazzi sia tra i docenti, al di là delle materie insegnate, dalla più classica Educazione Fisica fino alle materie umanistiche e scientifiche. È stata per noi l’occasione anche per sollecitare i Mobility Manager, figura di nuova istituzione all’interno delle scuole voluta proprio per favorire l’accesso alle migliori soluzioni di mobilità per la gestione degli spostamenti, a pretendere molto di più per la mobilità sostenibile, richiedendo ad esempio le strade scolastiche, come pure i ragazzi hanno evidenziato nelle loro richieste una maggiore fruibilità delle due ruote.”

Sempre di questi giorni è la collaborazione di FIAB Ravenna all’evento l’EUROPEAN MARITIME DAY che si è svolto a Ravenna dal 19 al 20 maggio, l’evento annuale organizzato dalla Commissione Europea durante il quale la comunità marittima europea si incontra per creare reti, discutere e avviare un’azione comune in merito agli affari marittimi e l’economia blu sostenibile. FIAB Ravenna ha contribuito all’evento per la parte di riduzione della carbon emission, curando per conto del Comune di Ravenna la piantumazione di una quercia presso Palazzo Rasponi e 26 tamerici presso il parco pinetale di Lido di Classe:

“La nostra vocazione ambientalista e la nostra esperienza in questo campo, come le piantumazioni fatte nel recente passato per il progetto “Mettiamo radici per il futuro” per la “Giornata degli alberi” e in tante altre occasioni, ci rende spesso partner di iniziative volte a salvaguardare gli aspetti di sostenibilità ambientale sul territorio.