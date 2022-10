Una nuova area commerciale dove oggi sorge lo stabilimento della Resin Plast

Una nuova area commerciale e un parcheggio multipiano al posto della Resin Plast in via Faentina. Dovrà essere il consiglio comunale ad esprimersi sul progetto di riqualificazione urbana che vedrà sorgere alle porte di Ravenna un nuovo supermercato di quasi 2.500 metri quadrati e tre strutture di vendita non alimentari su un’area di poco più di 2.000 metri quadrati. Non verrà sfruttata tutta la capacità edificatoria.

Il progetto è stato affrontato in commissione consiliare e ora attende il parere del consiglio comunale.