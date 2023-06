Una grande breccia nell’argine del Lamone si è formata a Formellino. La spaccatura è al confine con un terreno agricolo allagato. Non è al momento chiaro se la voragine si sia formata a causa dell’acqua del fiume che spingeva per uscire dal letto o se sia stata l’acqua arrivata nel campo a scavarsi una via per rientrare nel fiume, cosa che per altro sta accadendo in questi giorni. La grande crepa si trova in prossimità di via San Giovanni di Formellino, a qualche centinaio di metri di distanza dall’incrocio con via Formellino, nell’argine che guarda verso Faenza e il quartiere di via Lesi. Nella zona sono già in corso lavori di consolidamento dell’alveare fluviale e nei prossimi giorni s’inizierà a ripristinare anche quest’ultima breccia. Poi invece dovranno iniziare i lavori per risagomare l’argine interno dell’alveare fluviale, in molti punti frenato, come nella zona di via San Giovanni di Formellino