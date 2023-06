A Mezzano, nell’area di stoccaggio temporaneo di rifiuti in via Reale 85, in prossimità della stazione, si è sviluppato poco fa un incendio: sul posto ci sono i Vigili del fuoco, impegnati nella gestione dell’incendio, i tecnici di Arpae e dell’Azienda Usl della Romagna per i rilievi sulla qualità dell’aria e la Polizia locale per la gestione della viabilità.

A scopo precauzionale si chiede agli abitanti di Mezzano ad est della via Reale, Borgo Masotti, Torri, Savarna, Grattacoppa e Conventello di tenere chiuse le finestre e di non uscire di casa se non strettamente necessario, fino a nuova comunicazione. Passate parola