Un morto a Castelbolognese per l’alluvione, strade trasformate in torrenti

Situazione complicata in tutta la Romagna Faentina dove i fiumi hanno inondato strade ed abitazioni. A Castelbolognese un uomo ultraottantenne è morto travolto dalle acque del fiume Senio. Secondo le indiscrezioni l’uomo sarebbe morto annegato con la sua bicicletta dopo aver attraversato una strada chiusa per precauzione. Sul posto indagano i carabinieri. L’acqua, come vedete dalle immagini di Castelbolognese, ha creato nuovi torrenti urbani. Numerose le emergenze in tutto il territorio con abitazioni senza corrente elettrica. La circolazione ferroviaria è sospesa fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna), Lavezzolae Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). Alcuni ragazzi di associazioni a Castelbolognese si sono resi disponibili per aiutare, mentre sui social fioccano le polemiche su ritardi nelle comunicazioni di allerta e su lavori di manutenzione mai fatti per evitare situazioni come queste.