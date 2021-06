In occasione dei Campionati Italiani di Ciclismo a cronometro in programma venerdì prossimo 18 giugno si rendono necessarie numerose modifiche alla viabilità cittadina. Interessato sia il centro storico in quanto la partenza e l’arrivo delle tre le categorie in gara, Elite donne, Junior donne ed Elite Uomini sono previste in piazza del Popolo a partire dalle ore 14.30, sia la zona collinare, per un percorso di complessivi 45,7 km.

Per consentire il posizionamento delle transenne indispensabili a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sono previste chiusure di strade e divieti di sosta con rimozione forzata già a partire dal pomeriggio precedente. Si invita perciò la popolazione alla massima attenzione.

Queste le modifiche:

• piazza del Popolo, piazza della Libertà, piazza Martiri della Libertà: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 15.00 del giorno 17/06/2021 alle ore 21.00 del giorno 18/06/2021;

• piazza XI Febbraio, corso Saffi, corso Matteotti, via Marescalchi, via Barilotti, via Bertucci, via Torricelli dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con vie Zuffe: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 06.00 alle ore 21.00 del giorno 18/06/2021;

• via Severoli, via Zanelli, via Renaccio nell’area di parcheggio lato fiume Lamone: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 06.00 alle ore 21.00 del giorno 18/06/2021;

• intersezione via Santa Maria dell’Angelo/via Severoli/via Zanelli: obbligo si svolta a sinistra per i veicoli circolanti in via Santa Maria dell’Angelo dalle ore 06.00 alle ore 21.00 del giorno 18/06/2021;

• via Severoli: divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi provenienti o destinati alla stessa via, e sosta consentita sul lato Ravenna della strada per i veicoli della manifestazione dalle ore 06.00 alle ore 21.00 del giorno 18/06/2021;

• corso Mazzini dall’intersezione con via Pistocchi all’intersezione con piazza del Popolo: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 06.00 alle ore 21.00 del giorno 18/06/2021;

• via Seminario: divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi provenienti o destinati alla stessa via, dalle ore 06.00 alle ore 21.00 del giorno 18/06/2021;

• via Don Giovanni Verità all’interno del centro abitato di Faenza, Ponte Rosso, via Ballardini, via Lapi dall’intersezione con via Ballardini all’intersezione con corso Matteotti, Ponte delle Grazie, piazza Lanzoni nella parte lato Firenze e Bologna, via Ugo Piazza, via Cimatti eccetto i parcheggi e la traversa segue numerazione, via Santa Lucia dall’intersezione con via Cimatti all’intersezione con via delle Vigne e all’interno del centro abitato della frazione Santa Lucia eccetto le traverse segue numerazione, via Modigliana all’interno del centro abitato della frazione Marzeno: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del giorno 18/06/2021;

• in tutte le strade a senso unico intersecanti le zone dove vige il divieto di transito: doppio senso di circolazione per i veicoli destinati o provenienti da dette vie nel periodo in cui è interdetto il transito.

nel Comune di Brisighella:

• via Moronico dall’intersezione con via Agello all’intersezione con via Marzeno, via Marzeno dall’intersezione con via Moronico all’intersezione con via Pian di Vicchio: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del giorno 18/06/2021.