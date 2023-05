Valerio Molinari, fondatore di Ecogest Spa, eccellenza imprenditoriale italiana da anni impegnata nella gestione e manutenzione del verde stradale e autostradale con sede a Ravenna, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAC – Memorie Audiovisive del Cattolicesimo.

Costituita nel marzo 2023 per volere di Papa Francesco, la Fondazione MAC nasce con l’obiettivo di recuperare, preservare e valorizzare il patrimonio storico audiovisivo e documentale relativo al Cattolicesimo.

Molinari, come del resto tutti i componenti del CDA oggi insediato, sono anche i soci fondatori della Fondazione, come da espressa volontà di Mons. Viganò che ha curato ogni aspetto organizzativo per conto della Santa sede

Questo nuovo ruolo di Valerio Molinari rappresenta la conferma dell’impegno personale e nella costruzione di una visione etica d’impresa, dove accanto all’attività aziendale, si partecipa in maniera attiva ad ogni iniziativa che possa contribuire a rafforzare l’impegno sociale e culturale della propria mission.

“Questo impegno assume un valore particolare, non solo per la qualità degli obiettivi che si propone, di alto valore storico e culturale, ma anche perché nasce sotto l’egida e la spinta del Vaticano, e nell’ambito di adesioni all’iniziativa che rappresentano una parte significativa della sana imprenditoria del Paese” dichiara Molinari.

Gli obiettivi di lavoro principali sono: la preservazione e l’accessibilità (incentivando progetti di restauro, anche digitale, digitalizzazione dei materiali d’archivio, la valorizzazione di quelli già digitalizzati attraverso la messa a disposizione di uno spazio comune di condivisione dei risultati) e la ricaduta culturale, accademica ed educativa (creando un ambiente online multipolare, per favorire lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca, valorizzare quelli esistenti; potenziare collaborazioni scientifiche; scambio di informazioni, buone pratiche e lo sviluppo di modelli didattici specifici).