“Ravenna negli scorsi anni ha confermato la necessità di invertire la tendenza di calo delle nascite, il saldo naturale vede infatti una differenza in difetto di oltre mille individui, un dato spaventoso che non può lasciarci indifferenti.

La Lega è da sempre attiva sul tema della natalità e negli anni si è riconosciuta a livello locale e nazionale per iniziative proprio a sostegno delle giovani coppie che decidono di fare figli, la recente proposta del ministro Giorgetti ripresa dal Senatore Bitonci di una detrazione importante per le famiglie è in linea con le nostre politiche e siamo sicuri che se si concretizzasse potrebbe finalmente garantire maggiore sicurezza economica alle giovani coppie.

Per quanto riguarda le prospettive locali riteniamo troppo timide le iniziative del Comune di Ravenna nel sostegno alla natalità, vorremmo vedere maggiore coraggio nell’integrare le strategie locali a quelle regionali e nazionali, maggiore attenzione quindi alle risorse dedicate al bonus baby sitter per sostenere le coppie che lavorano, maggiore sostegno economico alle coppie con un ISEE basso, mettendo a disposizione risorse aggiuntive rispetto a quelle nazionali che sono state comunque potenziate dal governo, pensiamo all’assegno comunale di maternità che è aumentato dell’8% rispetto all’anno scorso.

Inoltre, una tematica chiave riguarda anche la disponibilità di asili nido, materne e posti nelle scuole elementari e medie, molto della programmazione per le nuove strutture è in mano alla Provincia, ma non possiamo lasciarci sfuggire le opportunità del PNRR.

Abbiamo presentato proprio in merito alla tematica della denatalità un’interrogazione per stimolare la Giunta ad operare sul tema.”