Sabato 17 giugno, dalle ore 17 alle 24, nello splendido e suggestivo Chiostro dell’Antico Convento di San Francesco, in via L. Cadorna 10, a Bagnacavallo, si svolgerà l’evento benefico Ultras-Tonico – La Romagna che riemerge, organizzato dall’Associazione Ginclinazione A.P.S. e Ultras Bagnacavallo (chi burdel che, per alcuni, sono diventati gli “angeli del fango”), col patrocino dell’Amministrazione Comunale.

Obiettivo dell’evento è quello di raccogliere fondi che saranno devoluti (mediante l’acquisto di buoni spesa da utilizzare nelle attività commerciali associate al Consorzio in Bassa Romagna e a Bagnacavallo Fa Centro) alle famiglie bagnacavallesi colpite dalla tremenda alluvione del mese di maggio. Superata la fase emergenziale, infatti, le necessità di chi ha subito i danni, anche molto ingenti, rimangono ancora alte.

Cibo, musica, dj set, show e tanta voglia di stare insieme e fare festa, con la consapevolezza di quanto è accaduto in tutta la Romagna, sono gli ingredienti di questo appuntamento.

Partecipano alla serata anche il bagnacavallese Nicola Longanesi e il cesenate Francesco Girardi che, dopo l’esperienza a MasterChef 12 Italia – cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italia sempre presente on demand – torneranno a cucinare insieme per la loro Romagna. Inoltre, in degustazione una selezione di gin del territorio, Gin Tuono di Faenza e Gin Primo di Cesena, e i vini del Consorzio “Il Bagnacavallo”.

Numerose le attività commerciali locali che forniranno il proprio contributo alla serata: Orva S.p.A., CLAI Faenza, Ristorante Fulèr di Ravenna e Lab84, quest’ultima ha appositamente creato per l’occasione una linea esclusiva di t-shirts.