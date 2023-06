Verso le ore 19.45 sulla via Quarantola nel tratto rettilineo presso via sentiero Bizzuno, tra Lugo e Fusignano, tre auto sono venute a colisione, una Toyota Yaris con a bordo una ragazza non ferita, una Smart con a bordo due anziani feriti non gravemente e una Audi A3 con a bordo due extracomunitari, con un ferito grave portato a Cesena al Bufalini in elicottero e uno meno grave portato in ambulanza all’Ospedale di Lugo.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti, le tre auto viaggiavano in direzione di Fusignano, secondo le testimonianze l’Audi procedeva a forte velocità. Intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco per estrarre il ferito più grave, la Polizia Locale della Bassa Romagna per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi.