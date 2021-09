Continuano le segnalazioni di truffe telefoniche a danno di persone anziane. Sono giorni nei quali in provincia di Ravenna si sta manifestando una recrudescenza del fenomeno con i malavitosi che non esitano ad approfittarsi delle paure indotte dal coronavirus per raggirare le loro vittime. Alcune di queste segnalazioni raccolte dalle forze dell’ordine e diffuse sui social network parlano di diverse telefonate nella zone di Marina di Ravenna, Sant’Antonio e di Ponte Nuovo.