Donna trovata senza vita in via Crocetta: disposta l’autopsia

Sarà l’autopsia a dover chiarire le cause della morte della donna di 51 anni trovata senza vita nel suo appartamento in via Crocetta nella mattinata di sabato 18 settembre a Ravenna. L’ispezione del corpo da parte del medico legale, infatti, non ha chiarito quale possa essere stata la causa del decesso, avvenuto nei giorni scorsi. Sul caso è stato aperto un fascicolo da parte della Procura della Repubblica, affidato al pubblico ministero di turno, la dottoressa Cristina D’Aniello. Sul corpo non sono state trovate al momento ferite, in casa non sono presenti tracce di sangue.

Il corpo della donna è stato ritrovato stamane dopo che un amico aveva segnalato alle forze dell’ordine di non aver ricevuto notizie della conoscente da giorni e di non esserla riuscita a contattare.