Tre nuovi bacini idrici a Faenza, Sarna e Brisighella contro la siccità

Arriveranno tre nuovi bacini idrici da una capienza complessiva di 823 mila metri cubi per contrastare la siccità nei territori di Faenza e Brisighella. Saranno 135 le aziende coinvolte, 1280 ettari che si estendono da Tebano fino a Santa Lucia e San Biagio e poi verso tutta l’area brisighellese. Oltre ai bacini, verranno realizzati 34 km di condotte per la distribuzione dell’acqua in pressione. I progetti sono stati discussi nei consigli comunali e nel consiglio dell’Unione della Romagna Faentina: due aree interessate dai bacini infatti hanno richiesto l’approvazione di una variante urbanistica. In particolare ha richiesto una variante il comparto Moreda, a Brisighella, dove doveva sorgere il Villaggio del Sole, grande opera mai terminata a ridosso del fiume Lamone.