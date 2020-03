Dalle 12 di oggi, martedì 3 marzo, alla mezzanotte di domani, mercoledì 4 marzo, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 13, per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla.

Nella mattina di mercoledì 4 marzo sono previste deboli precipitazioni convettive sul settore orientale, che potranno essere a carattere nevoso sopra i 1000 m di quota e, localmente, a quote collinari. La fascia costiera e il mare saranno anche interessati da una moderata ventilazione nord-orientale, con intensità media attorno a 45 km/h (25 nodi, B.6) e con raffiche che potranno superare i 60 km/h (33 nodi, B.7). Mare molto mosso ma con altezza dell’onda inferiore a 2 m. I fenomeni, tutti al di sotto delle soglie di allertamento, saranno in esaurimento a partire dalle prime ore pomeridiane di domani 4 marzo. La criticità idraulica GIALLA è riferita a tutte le zone di allertamento indicate per la giornata di oggi 3 marzo dalle ore 12:00 alle 24:00, compresa tutta la provincia di Ravenna. La criticità idraulica GIALLA, per la giornata di domani 4 marzo dalle ore 00:00 alle ore 24:00, è valida solo per la zona F limitatamente alla propagazione della piena del fiume Secchia e per la zona D limitatamente alla propagazione della piena dell’asta principale del fiume Reno. La criticità idrogeologica GIALLA è legata alle precipitazioni registrate fin’ora e da quelle residue previste per la giornata odierna ed è riferita alla sola giornata di oggi 3 marzo.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.