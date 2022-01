Tre fondi da 5 milioni di euro per l’artigianato artistico e la ceramica nella Finanziaria | VIDEO

Tre fondi da 5 milioni di euro a sostegno dell’impresa artigiana e del settore della ceramica artistica e tradizionale. Il Senatore Stefano Collina ha illustrato oggi in una conferenza stampa a Faenza le misure di sostegno a ceramica e artigianato artistico contenute nella legge finanziaria approvata dal Parlamento. La prima misura riguarda tutta l’impresa artigiana e sarà un fondo destinato a sostenere il pagamento delle spese, come gli affitti o le spese per la formazione di giovani apprendisti. Il secondo fondo è destinato appositamente a valorizzare le attività del settore ceramico e potrebbe essere ideale per sostenere progetti dell’Associazione Italiana Città della Ceramica per la formazione dei ceramisti, per la promozione del settore online, per la partecipazione e realizzazione di fiere. Il terzo fondo è destinato alle realtà operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano ed è stato ideato per mitigare l’aumento dei prezzi di gas e luce e per mitigare gli effetti della pandemia