Dopo le tre precedenti edizioni che hanno visto la vittoria del rapper Tueff e del cantautore Giulio Wilson, del gruppo dei Sambene e del rapper Kento per il suo progetto musicale nelle scuole del Sud legato ai temi del rap e della Resistenza, e, nell’ultima edizione della Banda POPolare dell’Emilia Rossa con il brano Portella della Ginestra, è pronto il nuovo bando per brani musicali per il progetto “Materiale Resistente 2.0” dedicato all’atleta e partigiano faentino Bruno Neri, a cura della Casa della Musica di Faenza. I vincitori, in collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, saranno pubblicati su una compilation on line e si esibiranno al prossimo MEI 25 di Faenza dal 2 al 4 ottobre insieme ad altri artisti e band che hanno omaggiato con loro specifiche canzoni grandi protagonisti della Resistenza come Silvio Corbari e Bruno Neri stesso.

Il tema del concorso musicale è la narrazione della Liberazione e della Resistenza nella sua accezione più ampia e nelle sue più varie manifestazioni e soprattutto legato ai temi dell’attualità e delle nuove resistenze oggi nella società globale e multietnica.