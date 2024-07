É la giovane studentessa Anna, proveniente da Sebastopoli, in Crimea, a proporre un itinerario alla scoperta di Ravenna e delle sue superfici nel terzo episodio della web serie dedicata a promuovere la Città del Mosaico, online da domani mercoledì 10 luglio sul canale YouTube di Ravenna Tourism e sul sito turismo.ra.it.

A ispirare Anna sono in particolare i mosaici della Domus dei Tappeti di Pietra, con la Danza dei Geni delle Quattro Stagioni, ma anche la Basilica di Sant’Apollinare in Classe e il Museo Nazionale di Ravenna, così come le superfici urbane e naturali che si incontrano durante una passeggiata nel centro storico cittadino. Ad offrire un accompagnamento musicale alla sequenza delle diverse texture fotografate da Anna, è infine l’incontro con Umberto Frisoni, violinista dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata dal Maestro Riccardo Muti, che ha la sua sala prove nella cornice unica della Chiesa di San Romualdo, oggi sconsacrata.

É questo il terzo dei 10 video con cui Ravenna ha deciso di raccontarsi e promuoversi, attraverso gli occhi di cinque ragazze di diverse nazionalità e culture, che hanno scelto questo territorio come spazio di crescita professionale e umana. Le cinque protagoniste percorrono 10 itinerari esplorativi (due per ciascuna), immergendosi nel tessuto urbano, interagendo con l’ambiente e le persone e scoprendo così le bellezze della città e dei suoi dintorni, con un unico obiettivo: raccontare Ravenna attraverso le sue “texture”, le sue superfici, dal ciottolato delle vie del centro ai dettagli dei mosaici. E come in un mosaico, attraverso i 10 episodi, le impressioni, le visioni e i racconti delle ragazze danno forma all’immagine della città.

Gli episodi, della durata di circa 4 minuti ciascuno, saranno pubblicati ogni quindici giorni, fino al 30 ottobre 2024.

La serie è prodotta dal Comune di Ravenna, con il coordinamento del Servizio Turismo, la direzione creativa di Studiowiki – agenzia di comunicazione aderente a UNA – Aziende della Comunicazione Unite – e realizzata da Artescienza con la regia di Samuele Wurtz.

Il progetto vede l’ampio coinvolgimento della Città, a partire dalla stretta collaborazione il CdS internazionale I-CONTACT – International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage, Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna e con Fondazione Flaminia. Le riprese sono state realizzate grazie a: MiC Ministero della Cultura – Musei Nazionali di Ravenna, Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, ABAravenna – Accademia di Belle Arti, Fondazione RavennAntica, Istituzione Biblioteca Classense, Istituzione Museo d’Arte della città di Ravenna, Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Parco del Delta del Po e Ravenna Manifestazioni.