La richiesta: un presidio del 118 al porto per ridurre i tempi in caso di incidente in un terminal

La commissione consiliare dedicata al porto chiede di pensare alla creazione di un presidio del 118 fra i terminal delle varie aziende per ridurre i tempi di intervento in caso di infortunio sul lavoro.

Sono già tanti purtroppo gli incidenti sul lavoro che si verificano nei vari stabilimenti portuali. Con la riqualificazione di tutta l’area e gli investimenti messi in campo dall’Autorità Portuale, l’attività lavorativa nelle varie industrie andrà inevitabilmente ad aumentare e quindi andranno ad aumentare i rischi di infortunio per i lavoratori.