A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata con epicentro a Gambettola, nel Cesenate, per verificare le conseguenze del terremoto di questa mattina, è stata sospesa la circolazione ferroviaria in Romagna, fra Bologna e Rimini e fra Rimini e Ravenna. La chiusura, che scatta in automatico, per precauzione, in caso di terremoti, sta provocando disagi e ritardi.