Ponte delle Grazie: il Comune di Faenza vorrebbe costruire il ponte Bailey entro l’inverno

778.360 euro. È questa la cifra che il Comune di Faenza ha inserito per il ponte Bailey sul fiume Lamone nell’elenco dei lavori da svolgere per ripristinare la viabilità dopo l’alluvione. Il ponte in acciaio sarà costituito da una sola corsia e sarà attraversabile dai veicoli con portata massima di 26 tonnellate. Sarà in funzione per tre anni, il tempo stimato per la riprogettazione, l’abbattimento e la ricostruzione del ponte delle Grazie. L’amministrazione comunale vorrebbe iniziare i lavori per l’infrastruttura temporanea nel più breve tempo possibile, per terminare il cantiere entro l’arrivo dell’inverno.