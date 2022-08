Sono terminate nella notte fra martedì e mercoledì le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato nel pomeriggio di Ferragosto sopra Brisighella, in prossimità del cimitero di Vespignano. Le fiamme si sono propagate intorno alle 17 del 15 agosto per cause ancora in corso di accertamento. Dopo la segnalazione alla centrale operativa, hanno raggiunto l’area interessata dal rogo i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Forestale, oltre alla protezione civile e al personale del Parco della Vena del Gesso. Mentre le squadre da terra aggredivano l’incendio, dall’alto l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha calato sulle fiamme l’acqua prelevata da un vicino bacino idrico.

Nonostante l’area di pericolo sia stata velocemente circoscritta, gli sforzi per lo spegnimento delle fiamme sono perdurati fino alla notte appena trascorsa. A bruciare è stata un’area verde di un ettaro.