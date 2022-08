La richiesta alla Regione è di sapere quali misure “intenda mettere in atto per garantire ristori alle aziende che sono state colpite” dal violento temporale, il 15 agosto, in provincia di Ravenna e in particolare sulla Bassa Romagna.

In un’interrogazione, la Lega sottolinea che “in situazioni così emergenziali diventa fondamentale per tutte le imprese agricole del territorio avere un supporto economico da parte degli enti regionali e nazionali, visto che in poche ore, a causa dei danni da grandine, è stato vanificato il lavoro di un anno intero”.

In particolare, il Carroccio ricorda che “il vento forte (fino a 70 chilometri orari), accompagnato da una violenta grandinata, ha arrecato ingenti danni a tutte le colture. Infatti, “non sono stati danneggiati solo gli alberi da frutto e i vigneti ma gli agricoltori hanno anche riscontrato ingenti danni ad altre

colture come quella della cipolla”.

(Gianfranco Salvatori)

