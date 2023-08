Nella mattinata di oggi, intorno alle 10, si è verificata una tentata rapina ai danni di un portavalori presso la filiale della Coop del centro commerciale Gallery a Ravenna.

Due persone, mascherate con dispositivi anti-Covid per coprire i volti, hanno cercato di attuare un assalto ai danni di un furgone portavalori, ma grazie all’agile reazione dell’addetto, il colpo è stato prontamente sventato.

L’operatore, appartenente al Gruppo Battistolli, si trovava in loco per una fermata tecnica ordinaria, quando, durante le manovre di parcheggio del furgone, ha avvistato due soggetti dall’atteggiamento sospetto, entrambi con mascherine anti-Covid a nascondere i volti. L’addetto ha deciso di prendere misure precauzionali. L’operatore è entrato all’interno del centro commerciale e ha afferrato un carrello, utilizzandolo come mezzo per confondere i malintenzionati. Quando è tornato presso il furgone, ha sorpreso i due ladri intenti nell’azione criminale nei pressi del portavalori, dopo il suo intervento, i due malviventi si sono datti alla fuga, a bordo di una vettura BMW grigia, condotta da un altro complice.

Sul posto sono prontamente presentati i Carabinieri della Radiomobile, insieme agli agenti della Polizia Locale. Entrambe le squadre stanno ora conducendo un’ampia operazione di ricerca e perlustrazione della zona circostante, al fine di rintracciare i fuggitivi e portarli alla giustizia.