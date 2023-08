Una badante 48enne, originaria della Macedonia, si è dimostrata una figura di coraggio in un episodio di tentata rapina che ha avuto luogo nella residenza di un anziano di cui si prende cura.

Mentre si trovava all’interno dell’abitazione, la donna ha sfidato il criminale che l’aveva costretta ad entrare con l’intenzione di estorcere denaro. Nel frattempo, un complice del malvivente manteneva l’anziano immobile all’esterno dell’abitazione.

La sua reazione ha portato a respingere l’attacco, seppur con conseguenze lievi: durante la colluttazione, è rimasta leggermente ferita alla mano a causa del coltello con cui il rapinatore la minacciava. Ermanno Frega, l’anziano di 88 anni coinvolto nell’incidente, ha subito una contusione alla testa. Il rapinatore l’aveva spinto a terra.

Entrambe le vittime dell’aggressione sono state trasportate in ospedale, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Faenza. Lì sono state prontamente medicate per le loro ferite. Fortunatamente, le lesioni riportate non sono risultate gravi, e di conseguenza, sia Dijana Evremska che Ermanno Frega sono stati dimessi dopo le cure necessarie, come riporta il Resto del Carlino di oggi.

Sul posto, poco dopo, sono intervenuti i militari del nucleo operativo e radiomobile di Faenza. Purtroppo i malviventi erano scappati, ma è stata aperta un’indagine per tentata rapina.