Si avvicina rapidamente il momento del ritorno a scuola, con il conto alla rovescia già iniziato. Nella regione Emilia Romagna, il suono della prima campanella segnerà l’inizio delle attività scolastiche il venerdì 15 settembre.

L’anno scolastico 2023-2024 giungerà alla conclusione il 6 giugno 2024, come stabilito dalla Giunta Regionale attraverso l’approvazione del calendario scolastico, gia pubblicato sul sito della regione.

Queste date coinvolgono sia le classi del primo ciclo di istruzione elementari e medie, sia quelle del secondo ciclo, scuole superiori e della formazione.

Il calendario scolastico in Emilia Romagna prevede pause significative, come la sospensione delle lezioni il 2 novembre 2023 per commemorare i defunti, le vacanze natalizie che si estenderanno dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, e le ferie pasquali dal 28 marzo al 2 aprile 2024. La normativa a livello nazionale impone che l’anno scolastico debba comprendere almeno 200 giorni di attività didattica, oltre a un numero considerevole di giornate destinate a programmi didattici ed educativi supplementari.