Tanta gente al circolo del Tennis Club Faenza nella serata di ieri, giovedì 15 giugno, per lo spettacolo comico di Gene Gnocchi e la musica di Artistation – School of Arts Faenza. L’evento, con ingresso ad offerta libera, ha consentito di raccogliere 3.228 euro, che come ha ricordato il presidente del circolo, l’avvocato Andrea Ciani, saranno interamente devoluti in beneficenza alla palestra di lotta “Lucchesi”, duramente colpita dall’alluvione del mese scorso, che ha distrutto qualsiasi cosa, dalle attrezzature sportive ai numerosi trofei conquistati in oltre cento anni di storia.

Ma la beneficenza del Tennis Club Faenza per la città non finisce qui. Altri eventi saranno occasione di proseguire la raccolta fondi, ad iniziare da quello in programma nella serata di mercoledì prossimo, 21 giugno, quando al Tennis Club Faenza saranno ospiti il mental coach Stefano Massari e il giornalista Stefano Semeraro, due figure di primo piano del tennis italiano. Il tema della serata sarà la psicologia del tennista, e dello sportivo in generale: il colloquio con sé stessi sul campo, la gestione delle pressioni, degli errori, delle paure. Ovviamente i due ospiti lo approcceranno dai rispettivi punti di vista: Massari lo farà sulla base della sua esperienza con gli sportivi che assiste; Semeraro, invece, potrà raccontare vari aneddoti sui top player e sul loro approccio mentale alle partite. Massari, mental coach professionista e scrittore, si occupa soprattutto di sport coaching a favore di atleti professionisti come Matteo Berrettini. Semeraro dirige la più antica rivista di tennis attualmente pubblicata, “Il Tennis Italiano”.