Per la rassegna “i mercoledì di luglio”, nella serata di domani, mercoledì 10 luglio, al Tennis Club Faenza si torna indietro nel tempo. A partire dalle 19,30 va in scena il tradizionale “Torneo Vintage”, un appuntamento fisso dell’estate faentina, che prevede che tutti i partecipanti giochino con la racchetta di legno e siano rigorosamente vestiti in bianco.

Si proseguirà mercoledì 17 luglio con il Torneo di Doppio Misto, una serata di partite di doppio e tanto divertimento per tutti, uomini e donne. Si chiuderà poi mercoledì 24 luglio con l’appuntamento più divertente e apprezzato dell’estate faentina: il Torneo delle Padelle. D’obbligo come sempre il travestimento, anche il più bizzarro! Tutte le squadre possono iscriversi, anche i non tesserati al circolo di Via Medaglie d’Oro.