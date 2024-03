Colpo esterno della Raggisolaris Academy in casa dell’Omega Bologna. I faentini giocano una gara di grande carattere, conquistando due punti preziosi per la classifica.

Il merito dell’Academy è di averci sempre creduto, anche quando l’Omega era in vantaggio in doppia cifra. I bolognesi hanno condotto per quasi tutta la gara poi nel terzo quarto la difesa faentina si è fatta valere e l’attacco ha prodotto canestri pesanti che hanno regalato il 78-70 finale.

La Raggisolaris Academy ritornerà in campo sabato alle 18.30 in casa del 4 Torri Ferrara.

Omega Bologna – Raggisolaris Academy 70- 78 (25-22; 43-34; 59-49)

BOLOGNA: Vandi 17, Villa 5, Prati 7, Vacchi 5, Ceccolini 10, Ferrulli ne, Saccà 21, Martelli ne, Vicinanza 3, Ballardini 2, Tazzara. All.: Berselli

FAENZA: Merendi 8, Rosetti 3, Marabini 13, Naccari 9, Belmonte 2, Garavini 2, Caramella 2, Ravaioli 10, Ballarin 11, Ndiaye 9, Bendandi 6, Santandrea 3. All.: Pio