Alla Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri sono aperte le iscrizioni a nuovi corsi gratuiti di tecnologie digitali e lingue straniere dedicati a ragazze e ragazzi fino a 29 anni di età, in cerca di lavoro. I corsi hanno l’obiettivo di fornire ai giovani nuove e aggiornate competenze spendibili in ambito professionale e hanno una durata massima di 50 ore ciascuno. Per garantire una maggiore attenzione alla classe, le lezioni si svolgeranno in gruppi di massimo 3 persone e si terranno nelle tre sedi della Pescarini: a Ravenna in via Manlio Monti 32, zona Bassette; a Faenza in via San Giovanni Battista 11; A Lugo in corso Garibaldi 114.

Nell’ambito delle Tecnologie digitali sono disponibili i corsi: Social media marketing; Web marketing; Storytelling; Utilizzo critico dei social; Tool digitali per la grafica; Coding e linguaggi di programmazione; Tecnico informatico; Creatore di videogiochi con Scratch; Creatore di app con App Inventor; Tecnologie digitali per la musica: software per il mixaggio, social musicali; Videomaking e videotelling; Tecnologie e costruzioni: strumenti digitali per la progettazione. Per quanto riguarda le lingue straniere, sono previsti corsi di: Lingua inglese per la ricerca di lavoro e per i social; Lingua inglese e contesti di prima accoglienza; Lingua inglese livello base, intermedio, avanzato, conversazione; Lingua spagnola livello base, intermedio, avanzato, conversazione; Lingua francese livello base, intermedio, avanzato, conversazione; Lingua tedesca livello base, intermedio, avanzato, conversazione.

Per partecipare è richiesta l’adesione a Garanzia Giovani. Per iscriversi è possibile compilare il modulo online presente alla pagina https://www.scuolapescarini.it/formati-per-il-futuro/ , telefonare allo 0544-687311 o inviare una e-mail a segreteria@scuolapescarini.it.

L’iniziativa è finanziata da Fondo Sociale Europeo, Garanzia Giovani, Anpal e regione Emilia-Romagna e fa parte del progetto Formàti per il Futuro,costruito dalla Scuola in partnership con Arifel, la rete degli enti pubblici di formazione dell’Emilia Romagna.