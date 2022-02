Art Direction: campagna di raccolta fondi per il teatro dell’istituto Carchidio-Strocchi | VIDEO

Una raccolta fondi per la realizzazione di una cabina di regia nel teatro dell’istituto comprensivo Carchidio-Strocchi. La scuola ha infatti avviato sulla piattaforma Idearium del Ministero dell’Istruzione un progetto di crowdfunding (dal titolo Art Direction) per rendere più efficiente il teatro dedicato alla memoria di Assunta Baccarini. Si tratta di un luogo molto vitale all’interno della scuola, utilizzato anche per eventi extrascolastici come concorsi, corsi di formazione o altri appuntamenti culturali. 12 mila euro la somma necessaria per permettere al teatro di raggiungere la sua piena potenzialità, a servizio anche della città di Faenza, una volta esaurita l’emergenza sanitaria