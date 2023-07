La Coordinatrice Regionale Rosaria Tassinari e il Coordinatore provinciale Fabrizio Dore, di Forza Italia, hanno scritto una lettera aperta al sindaco di Faenza riguardo la situazione di un gruppo di genitori di ragazzi disabili che si ritrovano senza sostegno.

Ecco il testo integrale:

“Signor sindaco di Faenza, Massimo Isola,

attraverso alcuni media, social ed in particolare attraverso la lettera di una mamma e al gruppo “Genitori bambini e ragazzi con disabilità” siamo venuti a conoscenza di una situazione in cui si troverebbe un gruppo di famiglie di Faenza, con bambini e ragazzi con disabilità certificati, impossibilitati a partecipare, con la presenza di educatori, ai Centri ricreativi estivi (Cre), oltre un periodo limitato. Si fa notare che in altri comuni della Provincia questa situazione non sussiste, una disparità ingiusta. Facciamo, inoltre presente, che i ragazzi con disabilità hanno più bisogno di altri di socializzare, specialmente durante le vacanze estive, in particolare quando entrambi i genitori lavorano. Restiamo in attesa di una sua gentile risposta porgiamo cordiali saluti”.

Coordinatrice Regionale Forza Italia Rosaria Tassinari

Coordinatore provinciale Forza Italia Fabrizio Dore