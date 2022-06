Strade del centro ancora una volta utilizzate come bagni pubblici

Cattivi odori per le vie del centro. Brutto risveglio da parte dei residenti come spesso avviene all’indomani di una grande manifestazione. Strade, angoli e muri trasformati in bagni pubblici a cielo aperto. Una situazione che si è ripetuta più volte nell’arco dell’ultimo mese, ma che evidentemente, nella notte fra domenica 26 e lunedì 27 giugno a toccato il suo apice. Un problema reso ancora più acuto dal sole di questo periodo e dall’assenza delle piogge, una volta indispensabili per pulire le vie nei punti dove non riescono ad arrivare i mezzi pubblici.