“A seguito delle dimissioni di Antonio Brambilla direttore generale dell’A.Usl di Modena, al suo posto è stato nominato il direttore generale dell’Ausl della Romagna Tiziano Carradori. Per noi la sua nomina in seno al consiglio di amministrazione dell’Agenzia del farmaco dovrebbe rappresentare un fatto positivo che non compromette in alcun modo l’attività primaria di massimo rappresentante della sanità romagnola, anche in relazione al limitato numero di riunioni romane che non incideranno sulle sue azioni locali.

Dunque a mio parere va letto come un’attestazione di stima personale ma anche come un riconoscimento per la Romagna spesso esclusa da ogni nomina o incarico di prestigio.

Inoltre se ci meravigliamo della nomina del dottor Carradori, non possiamo non fare altrettanto per il sindaco di Ravenna il quale è anche presidente della Provincia di Ravenna, presidente dell’Upi unione delle province italiane e componente del Consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e prestiti.

Ricordo a tutti e a me stesso come la sola gestione del Comune più vasto d’ Italia, Ravenna, avrebbe necessità di una presenza costante che alla fine De Pascale saprà assicurare.”