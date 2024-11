Servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal comando dei Carabinieri di Lugo per la notte appena trascorsa. Un uomo è stato arrestato, un automobilista è stato denunciato. I controlli si sono svolti lungo le principali vie di comunicazione e nelle frazioni di Lugo più isolate. Sono state identificate 75 persone e controllati 40 veicoli, mentre sono pervenute, in poche ore, 20 richieste di Pronto Intervento al numero di Emergenza 112, gestite dai militari in servizio.

Durante le attività di controllo, è stato fermato un automobilista che, alla guida del proprio veicolo, manteneva un’andatura irregolare. Identificato, l’uomo è risultato sprovvisto della patente di guida, che gli era stata ritirata in passato. La prova dell’etilometro ha segnalato un tasso alcolemico oltre la soglia massima consentita. L’automobilista è stato quindi sanzionato e denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per guida in stato di ebbrezza.