Al Palazzo del Podestà in mostra i pezzi per l’asta di beneficienza a sostegno dei ceramisti alluvionati

Aperta al pubblico la mostra di “Aggiudicato!”, l’asta di beneficienza ideata da Ente Ceramica grazie ai pezzi unici realizzati durante lo scorso Mondial Tornianti, disputato a Faenza in occasione di Argillà. La raccolta fondi è stata voluta per sostenere i ceramisti colpiti dall’alluvione.

L’asta si terrà domenica 24 novembre al Palazzo del Podestà, alle 17. La mostra, con tutti i pezzi che saranno battuti, è stata aperta per tutta la giornata di sabato e sarà nuovamente aperta domenica mattina e poco prima dell’evento stesso, al quale collaborano anche Distretto A e Lioness Club Faenza.