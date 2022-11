Come da oramai ultraventennale tradizione, anche quest’anno è stato eletto il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

La nuova sindaca dei giovani solarolesi è Elena Cangini, che nella consueta cerimonia – finalmente ritornata in piena presenza – tenutasi l’8 novembre alla Scuola Media Ungaretti è stata nominata prima cittadina dei giovani di Solarolo dal Sindaco Stefano Briccolani. La nuova giunta sarà formata da Alessia Carroli (con delega alle politiche giovanili e allo sport), Ariele Tigrini (con delega al volontariato) e Andrei Robu (con delega alla bellezza e al decoro urbano).

Come lasciano trasparire le deleghe, il programma con cui Elena Cangini ha ottenuto il maggior numero di consensi tocca non solo aspetti concreti della vita sociale dei giovani che rappresenta, ma anche della comunità intera.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi – che oltre alla giunta annovera sedici consiglieri eletti in rappresentanza di tutte le classi, dalla quinta elementare alla terza media – si riunirà per la prima seduta martedì prossimo, così da avviare il proprio percorso di lavoro e programmazione delle attività. Come sempre i lavori si svolgeranno nella Sala Consiliare del Comune, a testimoniare l’importanza che da sempre è data a questa istituzione.

Elena è stata eletta tra una rosa di ben sei candidati e – curiosità – raccoglie l’eredità della sorella maggiore Alice, già Sindaca dei ragazzi alcuni anni fa.

A tutti i giovani che hanno preso questo impegno, il più sentito augurio di buon lavoro da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità solarolese.