Il Gruppo Minerva di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna organizza l’incontro “La sindrome dell’impostore: Strumenti per donne di valore”, che si svolge giovedì 19 maggio dalle 10 alle 12 presso l’Ospitalità San Tommaso in via San Domenico 1 a Bologna e on line in diretta streming.

La sindrome dell’impostore

Il fenomeno, osservato per la prima volta nel 1978 dalle psicologhe Pauline Clance e Suzanne Imes, consiste in un’esperienza psicologica per la quale si crede che i propri risultati, in particolare formativi e professionali, non siano merito delle proprie capacità, bensì il risultato di fattori esterni – fortuna, tempismo, l’aver lavorato più duramente degli altri – o della manipolazione delle impressioni delle altre persone.

Anche se non ancora riconosciuta tra i disturbi mentali, la sindrome dell’impostore è da tempo oggetto di studi specifici. Può colpire chiunque, un esempio famoso è quello di Albert Einstein, ma si presenta in particolar modo nelle donne che ricoprono posizioni di responsabilità.

Il programma

A partire dalle 9.45, la registrazione dei partecipanti. Alle 10 ad accogliere gli intervenuti è Andrea Molza, Presidente di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna. Segue l’intervento di Roberta Bortolucci, presidente Centro Studi Progetto Donna e Diversity Management, che illustra al pubblico in cosa consiste la sindrome dell’impostore, ormai globalmente riconosciuta.

Alle 10.30 la stessa Roberta Bortolucci, nel corso di una tavola rotonda, intervista alcune figure del mondo manageriale per esplorare le dinamiche del fenomeno: Morena Bronzetti, manager d’impresa, Claudio Galli, presidente AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) Emilia Romagna e Roberta Gentile, learning and organization development director di Vertiv, provider mondiale di infrastrutture digitali.

Alle 11.15 è la volta di Sara Cirone, che racconta motivazioni e programma del Gruppo Minerva di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna del quale è coordinatrice. Chiude i lavori l’intervento di Simona Lembi, responsabile Piano per l’Uguaglianza, Gabinetto del Sindaco, Città metropolitana di Bologna.

L’evento è aperto al pubblico

La partecipazione all’incontro, rivolto agli associati Federmanager e a tutti gli interessati, è gratuita previa iscrizione obbligatoria sul sito di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna (fino ad esaurimento disponibilità, al link http://www.bologna.federmanager.it/events/la-sindrome-dellimpostore-strumenti-per-donne-di-valore/), dove è possibile scegliere tra la modalità in presenza e quella da remoto. Gli iscritti avranno conferma di iscrizione dalla segreteria organizzativa. Per informazioni: sara.tirelli@federmanagerbo.it.

Il Gruppo Minerva

Il Gruppo MINERVA (Manager d’Impresa NEtwork peR la VAlorizzazione di genere) di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna riunisce donne Dirigenti, Quadri Apicali e Professional iscritte all’associazione e fa parte dell’omonimo Gruppo a livello nazionale.

“La finalità del gruppo Minerva – spiega la coordinatrice Sara Cirone – è la realizzazione di progetti specifici allo scopo di sostenere l’impegno della donna nel mondo economico e sociale. Tra i principi guida il Goal 5 dell’agenda Onu 2030, Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”.