Positiva la prima parte dell’anno per la BCC

Il 2022 per La BCC, Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, è iniziato positivamente. Gianluca Ceroni, direttore dell’istituto finanziario, ospite a Spiaggiati, il format in streaming di Faenza e Ravenna WebTv, ha tracciato un bilancio dei primi sei mesi di quest’anno, resi difficili dal prolungarsi della pandemia e dalla crisi internazionale e delle risorse dettate dalla guerra in Ucraina. Proprio a causa del conflitto i prossimi mesi potrebbero essere meno rosei. Il futuro della BCC invece sembra essere di continua crescita, con le voci che si rincorrono per quanto riguarda il territorio cesenate.