“Da quando è stata riorganizzata la disposizione dei cassonetti della raccolta stradale a Fusignano, la visuale in uscita da via Ballardini verso via Tasselli è quasi totalmente ostruita dalla presenza dei cassonetti.

Nei giorni scorsi ho provveduto a segnalare il problema ad Hera e all’Urp del Comune di Fusignano, allegando una foto che illustrava come, restando entro la linea di arresto, fosse praticamente impossibile vedere se da destra sopraggiungano dei veicoli.

Mentre da Hera non ho avuto alcuna risposta, l’Urp si è rapidamente attivato nel girare la segnalazione all’azienda. Ma qui la sorpresa: il giorno successivo sempre dall’Urp sono stato informato che “Hera ha fatto un sopralluogo e non è stata riscontrata una particolare ostruzione visiva”

La foto che avevo inviato, e che allego, mi sembra dimostri il contrario.”