Si presenta la Porto Robur Costa: sarà un campionato con 4-5 pretendenti

Il 15 ottobre inizia il campionato per la Porto Robur Costa. Sarà un torneo difficile da pronosticare, con 4 o 5 squadre che giocheranno per vincere. Nel gruppo potrebbe rientrare anche Ravenna.

Se Bovolenta dovesse essere confermato nella rosa della Nazionale anche per gli impegni successivi agli Europei, l’esordio ufficiale di Ravenna slitterà di una settimana. Sabato invece inizieranno le amichevoli. Prima sfidante Siena, squadra che parte per primeggiare. Il 18 settembre via alla campagna abbonamenti, da quest’anno anche sul sito della Porto Robur Costa.