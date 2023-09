“Abbiamo raccolto 3 milioni e duemilacentoottantatrè euro” grazie a una iniziativa cui tanti artisti della musica italiana, “hanno partecipato a titolo completamente gratuito”.

Così il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, alla cerimonia di consegna del ricavato del concerto Italia Loves Romagna andato in scena a Reggio Emilia lo scorso 24 giugno e che sarà devoluto alla ricostruzione di luoghi simbolo dell’arte e della cultura nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna.

In particolare i 3 milioni di fondi raccolti grazie al concerto dello scorso giugno per sostenere la ricostruzione di luoghi simbolo dell’arte e della cultura nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna saranno destinati a 6 progetti: 800.000 euro saranno destinati a a Cesena per la Biblioteca Malatestiana; 800.000 euro a Faenza, nel Ravennate, per la Scuola di Musica “Giuseppe Sarti”; 800.000 euro a Forlì per l’Archivio Comunale; 200.000 euro a Dovadola, nel Forlivese per la Rocca dei Conti Guidi; 200.000 euro a Tredozio, nel Forlivese per la Biblioteca Comunale e 200.000 euro a Solarolo, nel Ravennate, per l’Oratorio dell’Annunziata.

Alla cerimonia di consegna del denaro raccolto dal concerto reggiano, ha preso parte anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che ha fatto il punto sull’iniziativa, varata dal Governo, di devolvere alla Romagna alluvionata un euro per ogni ingresso nei musei italiani.